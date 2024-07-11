Türkiye Diyarbakır Çınar'da petrol arayacak! Beklenmedik gelişme: Sondaj planlanıyor, karar verildi

Çalık Petrol, 9,5 milyon TL yatırımla Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Batı Çalıktepe-4 lokasyonunda petrol arayacak.

- Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Çınar İlçesi Meydan Köyü sınırları içindeki ARİ/ÇPA/K/M45-D1-1 ruhsat numaralı sahada Batı Çalıktepe-4 lokasyonunda ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 9 milyon 478 bin TL olarak öngörülüyor. Proje kapsamında yaklaşık 14 bin metrekarelik arazi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyuları açılacak. Sondaj çalışmaları ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda alandan günde 376 m3 petrol çıkarılması öngörülüyor.

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