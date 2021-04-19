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Aktüel Türkiye Diyanet Vakfından Afrika ülkesine yardım
Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfından Afrika ülkesine yardım

Türkiye Diyanet Vakfından Afrika ülkesi Zambiya’ya ramazan yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:54:00 - 2021-04-19 16:56:13
Türkiye Diyanet Vakfından Afrika ülkesine yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika ülkesi Zambiya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.

TDV Zambiya ülke sorumlusu Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle Zambiya’da çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

İnce, "TDV olarak başkent Lusaka, Kafue ve Kabwe bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik 500 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

Paketlerin temel ihtiyaç malzemesinden oluştuğunu ifade eden İnce, içme suyu sıkıntısı bulunan bölgelerde de güneş enerjisiyle çalışan 3 yeni su kuyusunun hizmete açıldığını kaydetti.

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