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Aktüel Türkiye Diyanet Vakfı engellilere tekerlekli sandalye hediye etti
Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfı engellilere tekerlekli sandalye hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:18:47 -
Türkiye Diyanet Vakfı engellilere tekerlekli sandalye hediye etti

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi hasta, engelli ve yaşlılara 14 tekerlekli sandalye ile 2 elektrikli hasta yatağı hediye edildi.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer Müftülüğü ve TDV Sarıyer Şubesince engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Sarıyer İlçe Müftüsü ve TDV Sarıyer Şube Başkanı Oğuzhan Kadıoğlu, engellilerin sadece bir gün değil her zaman yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Engelli vatandaşların toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin desteğiyle 14 engelli aracı temin ettik. Bunların 12'sini İstanbul Üniversitesi Çapa Onkoloji Enstitüsüne bağışladık. Kalan 2 aracı da gönüllülerimizle birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza hediye ettik. Araçları görünce çok mutlu oldular. Daha rahat dışarı çıkabilecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca 2 elektrikli hasta yatağını yine belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere hediye ettik. Onlara bu mutluluğu yaşatan hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

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