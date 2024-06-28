Türkiye dijital reklam yatırımlarını yüzde 118 büyüttü

Dijital reklam ve pazarlama sektörünün endüstri birliği olan IAB Europe, Avrupa’daki dijital reklamcılık pazarının 2023 yılında yüzde 11.1 büyüyerek tüm zamanların en yüksek pazar değerine ulaştığını ortaya koyan 2023 AdEx Benchmark Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, dijital reklam yatırımlarının büyüklüğüne göre 29 ülke arasında 8’inci pazar olan Türkiye, yüzde 118’lik rekor büyüme oranıyla 2022’de olduğu gibi 2023’te de en fazla büyüyen ülke konumunda.