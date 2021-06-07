Türkiye Dijital Reklam Yatırımlarında Avrupa’da en fazla büyüme gösteren ülke

25-26-27 Mayıs’ta çevrimiçi gerçekleştirilen Interact Konferansı’nda açıklanan AdEx Benchmark Raporu’na göre; Covid-19’un etkisiyle zorlu bir yılın ardından Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2020’de %6,3 artarak 69 milyar Euro’ya ulaştı.

IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceliyor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfaları. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

2020 Dijital Reklam Yatırımları

AdEx Benchmark çalışması, on beş yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa'da reklam yatırımları için kusursuz bir rehber özelliği taşıyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 28 ülkeyi kapsayan AdEx Benchmark Raporu, 2020 yılında 7 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Türkiye %34,8 ile en fazla büyüme gösteren ülke olurken reklam yatırımları açısından Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre) içinde yer alırdı. Rapora göre 3 ülkenin (Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı.

COVID-19 salgınının şiddetine ve ardından gelen ekonomik krize rağmen, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya %10,4’lük bir büyüme gerçekleştirdi.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın “Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa’daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye’de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir” dedi.

En güçlü büyüme sosyal medya ve videoda

E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklamverenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya %15,9 büyüme gösterirken, video %16,3 büyüdü. Türkiye sosyal medyada %44,8, görüntülü reklamda %33,8 büyüme ile Avrupa’da en çok büyüme kaydeden ülke oldu. Videoda ise %52,1 büyüme ile Rusya’nın ardından 2. büyüyen pazar olurken video payında Avrupa’da ilk 10 içinde yer aldı. Avrupa’da arama reklamcılığı %7,9, display (görüntülü) reklamcılık ise %9,1 büyüme kaydetti.

Avrupa’da ilan ve satış ortaklığı (affiliate) alanında sadece 8 ülke (Türkiye, Sırbistan, Uktayna, Bulgaristan, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Romanya) büyüme gösterirken Türkiye %23’3 büyüme ile yine ilk sırada yer aldı.

2020’de dijital ses verileride mevcut

Rapora göre dijital ses pazarı, dijital reklamcılık pazarının %1'in biraz altında kalmasına rağmen, toplam 500 milyon €'luk bir değeri temsil ediyor. AdEx Karşılaştırma raporunda ilk kez dijital ses rakamları da yer aldı.

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand sonuçları şöyle yorumladı:

“Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020'de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, COVID-19'un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz.”

Sonuçları değerlendiren IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp, “Dijital reklamcılık 2020'de kötü bir yıl geçirmedi, sadece kötü bir çeyrek geçirdi.4. çeyrekte çift haneli büyümeden önce, 3. çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti.2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021'de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz” dedi.

28 ülke ile ilgili veri ve analiz sağlayacak AdEx Benchmark 2020 Raporu'nun tamamı Haziran 2021'de yayınlanacak.