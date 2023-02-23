Türkiye depremi sonrası Valencia'dan flaş teklif! Bu da neyin nesi şimdi...

Türkiye'deki depremler sonrası Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia, ülkesinin basınına konuştu. Ekvadorlu yıldız oynamak istediği takımı açıklarken sarı-lacivertlilerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Enner Valencia.

Bu sezona damga vuran isimlerden olan Ekvadorlu futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

Öte yandan ülkesinin basınına konuşan Valencia, önemli açıklamalarda bulundu.

El Futbolero'ya röportaj veren tecrübeli golcü, oynamak istediği takımı açıkladı.

Muhabirin, "Emelec'e dönmek ister miydin?" sorusuna yanıt veren Valencia, "Evet, daha önce de size söylediğim gibi onlarla önce sözleşmeyi imzalarım ücreti sonra sorarım" ifadelerini kullandı.

Futbola başladığı kulüp olan Emelec'e duyduğu sevgiyi dile getiren Valencia, "Bütün formasyonumu Emelec'e borçluyum. Bana profesyonel futbolcu olma fırsatı verdiler" dedi.

Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Ekvadorlu yıldız, "Aileme ve bana gösterdikleri sevgiden dolayı orada kalmak isterim ama bu aynı zamanda kulübün de ne istediğine bağlı" şeklinde konuştu. Haber7'ye göre; Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 23 gol atarken 4 de asist yaptı.

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti. Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda. Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.