Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırmasına çıkıyor

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, projenin, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılması için yüksek çözünürlüklü batimetrik ve jeofizik veri setlerinin toplanmasını, bu faylar üzerinde meydana gelmiş geçmiş depremlerin deniz tabanındaki jeolojik izlerinin tespit edilmesi için karot örneklerinin alınmasını hedeflediğini ifade etti. “Çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), DEU, İstanbul Üniversitesi (İT), İTÜ, ODTÜ, AFAD ve SHOD’dan 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den 12 gemi mürettebatı yer almaktadır” bilgisini paylaştı.