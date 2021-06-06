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Ekonomi Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırmasına çıkıyor
Ekonomi

Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırmasına çıkıyor

TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Deprem Platformu, çalışmalarına, bugün TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nin 10 gün serecek 1. Deniz Araştırma Seferi ile İzmir’den başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 19:14:00 -
Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırmasına çıkıyor

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, projenin, Kuşadası Körfezi’ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılması için yüksek çözünürlüklü batimetrik ve jeofizik veri setlerinin toplanmasını, bu faylar üzerinde meydana gelmiş geçmiş depremlerin deniz tabanındaki jeolojik izlerinin tespit edilmesi için karot örneklerinin alınmasını hedeflediğini ifade etti. “Çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE), DEU, İstanbul Üniversitesi (İT), İTÜ, ODTÜ, AFAD ve SHOD’dan 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den 12 gemi mürettebatı yer almaktadır” bilgisini paylaştı.

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