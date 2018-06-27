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Türkiye depoculuk devi olma yolunda

Depoculuk sisteminde 2 milyon tonluk kapasitenin aşıldığını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, başvuran 129 şirketin tamamının lisans alması halinde 10 milyon tonluk depo kapasitesi oluşacağını vurguladı. Tüfenkci, lisanslı depoda ürün saklayanların depo kira ücretinin tamamının devletçe karşılanacağını da hatırlattı

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
Türkiye depoculuk devi olma yolunda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülke çapında lisanslı depoculuk sisteminde 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaşıldığını belirterek, “Kuruluş izni almış 129 şirketin tamamına lisans verilmesi durumunda öngörülen depolama kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır” dedi. 

Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Hasat Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarım ürünlerinin fiyatlarının ticaret borsalarında arz ve talep şartlarına göre oluştuğunu söyledi.

Ticaret borsalarının etkin ve işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ve fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanmasında en önemli aktör olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Alıcı ile satıcının bir araya gelmesiyle fiyatların serbest rekabet ortamında oluşmasını sağlamak esas amaçtır. Üretim imkanlarımız, üretim kapasitemiz ne kadar yüksek olursa olsun pazarlama aşamasında yaşanacak sıkıntılar amaca ulaşmamızı engelleyecektir” diye konuştu.

Tüfenkci, üretim ile pazarlamanın birbirinin ayrılmaz parçaları olduğuna dikkati çekerek, tarımda üretim, depolama ve fiyat oluşumunun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi. Lisanslı depoculuk sisteminin ilk adımının 2011’de 20 bin tonla Polatlı’da atıldığını anımsatan Tüfenkci, lisanslı depolara teslim edilen ürünler karşılığındaki senetlerin borsalarda işlem gördüğünü söyledi.

‘TİCARET GELİŞECEK’

Bugüne kadar 129 şirkete Bakanlık olarak kuruluş izni verdiklerini ve 48’inin lisanslı depo olarak faaliyete geçtiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Bugün tüm ülke çapında lisanslı depoculuk sisteminde 2 milyon 48 bin tonluk kapasiteye ulaştık. Kuruluş izni almış 129 şirketin tamamına lisans verilmesi durumunda ise öngörülen depolama kapasitemiz 10 milyon tonu aşacaktır. Ürün ihtisas borsasının da faaliyete geçmesiyle artık ürünleriniz bu borsada işlem görecek. Sadece ilgili yatırımcılar değil, lisanslı depolardaki ürünlere yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız ürün ihtisas borsasından hisse alarak ticaretin gelişmesine vesile olacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı
  2. Bülent Tüfenkçi

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