Türkiye denizcilik işletmeleri (TDİ) personel alımı son dakika başvuruları İŞKUR alımları

Türkiye denizcilik işletmeleri (TDİ) 8 personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Türkiye denizcilik işletmeleri alımlarının ne zaman yapılacağı ve TDİ personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Türkiye denizcilik işletmeleri son dakika alımı İnşaat Mühendisi ile Makine Mühendisi ve Harita Mühendisi" alımı yapacak. Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 22 Temmuz 2019 tarihine kadar alınacaktır. Türkiye denizcilik işletmeleri şartları neler? Türkiye denizcilik işletmeleri personel alımı 2019.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı yapılmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yeni kamu personeli alımı yapacağını duyuran kamu kurumu Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) olarak belirtildi. TDİ tarafından yayımlanan ilanda personel alımı yapılacak kadrolar ve başvuru şartları ile başvuru adresleri şu şekildedir;

Türkiye denizcilik işletmeleri (TDİ) İnşaat mühendisi başvuru şartları

- Gps , Total Station ,Nivelman ,Tedolit Vb. Mesleki Ölçğüm Cihazlarını ,Netcad ,Ms Office ,Auto Cad Programlarını Kullanmak.

-Türkiye Yapı Ve İmar Mevzuatına Hakim Olmak

- İyi Derecede İngilizce Bilmek

- En Az 1 Yıl Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak (Sgk Hizmet Dökümü İle Gösterilecek)

Yapılacak İş;

- Her Türlü Aplikasyon Ve Nivelman ,En Boy Kesit, Harita Ve Plankote ,Röleve ,Kot Kontrollerini ,Aplikasyon Yapmak /Yaptırmak

- Seyahat Engeli Olmayan

- Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak.

Türkiye denizcilik işletmeleri (TDİ) makine mühendisi başvuru şartları

-Ms Office, Auto Cad Programlarını Kullanmak

-Türkiye Yapı Ve İmar Mevzuatına Hakim Olmak

-İyi Derecede İngilizce Bilmek

-En Az 1 Yıl Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak (Sgk Hizmet Dökümü İle Gösterilecek)

Yapılacak İş;

-Binaların Tadilat, Keşif Proje, İhale Süreçleri Ve Saha Uygulaması Takipleri Yapılacak

-Seyahat Engeli Olmayan

-Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak.

Türkiye denizcilik işletmeleri (TDİ) Harita mühendisi başvuru şartları

-Ms Office, Auto Cad Programlarını Kullanmak

-Türkiye Yapı Ve İmar Mevzuatına Hakim Olmak

-İyi Derecede İngilizce Bilmek

-En Az 1 Yıl Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak (Sgk Hizmet Dökümü İle Gösterilecek)

Yapılacak İş;

-Binaların Tadilat, Keşif Proje, İhale Süreçleri Ve Saha Uygulaması Takipleri Yapılacak

-Seyahat Engeli Olmayan

-Erkek Adaylar İçin Askerliğini Yapmış Olmak.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri alım başvuru şartları için tıklayınız