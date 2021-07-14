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Dünya Türkiye de teklif yapmıştı! İngiltere'den olay Afganistan kararı
Dünya

Türkiye de teklif yapmıştı! İngiltere'den olay Afganistan kararı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, büyük bir krizin yaşandığı Afganistan için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 11:24:00 -
Türkiye de teklif yapmıştı! İngiltere'den olay Afganistan kararı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin de havaalanını koruma teklifinde bulunduğu Afganistan’da hükümete girmeleri halinde ülkesinin Taliban ile birlikte çalışabileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Wallace, “İngiliz hükümeti, iş başındaki hükümet kim olursa olsun, belirli uluslararası normlara uyması koşuluyla onunla birlikte çalışacaktır.” dedi.

Walace, bununla birlikte, ülkesinin Afganistan’da yeni hükümetin ciddi bir şekilde insan haklarına aykırı davranması halinde ilişkilerini gözden geçireceği uyarısında bulundu.

İngiliz hükümetinin Taliban ile çalışma seçeneğini tartışmaya açık bir konu olduğunu kabul eden Wallace, “Onların umutsuz bir şekilde istediği, uluslararası tanınma, finansman sorunun çözmek ve ülkeyi inşa edebilmek için buna ihtiyaçları var. Bunu da terörle yönünüzle yapamazsınız. Barış için ortaklık yapmanız gerekir. Aksi takdirde tecrit edilirsiniz. Tecrit onları yine geçen seferki son durumlarına götürür.” dedi.

Wallace, Taliban ve şu andaki hükümetin ülkenin yönetimi için birlikte çalışmalarının gerekli olduğunu vurguladı.

1996 ila 2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban, son 20 yıldır Batı ülkelerinin desteklediği hükümeti devirmek için mücadele veriyor.

Taliban, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin oluşturduğu koalisyon güçlerinin eylül ayında tamamen ülkeden geri çekilme kararı almasının ardından Afganistan genelinde birçok bölgede kontrolü ele geçirdi.

Afganistan’ın önde gelen siyasi liderleri, bu hafta Doha’da Taliban temsilcileriyle yeniden müzakere masasına oturacak.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

B.b

ulan pis ingiliz sen nereye el attında huzur geldi ?sömürücü alçak herifler ,altınları varsa hemen yalakalik yapıp hemen dalarsınız.yada petrol .Suriyede de şefkatinizi gördük.TÜRK ASKERİ suriyeye el atmasaydı tamamen üzerlerine çökecektiniz.
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