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Dünya Türkiye de dahil olmuştu! Katil İsrail'i kudurtan karar
Dünya

Türkiye de dahil olmuştu! Katil İsrail'i kudurtan karar

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:44:00 -
Türkiye de dahil olmuştu! Katil İsrail'i kudurtan karar

Küba hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) katil İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davaya müdahil oldu.

üba Dışişleri Bakanlığı, Küba hükümetinin Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son verilmesine yönelik meşru uluslararası çabalara destek vermek amacıyla, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davaya müdahil olma kararı aldığı duyuruldu.

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'ye bağlı olarak Küba'nın "üçüncü devlet" olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma hakkını kullanacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, ABD hükümetinin suç ortaklığıyla işgalci güç olarak 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geliyor. Soykırım, apartheid (ırksal ayrımcılık), zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaların günümüz dünyasında yeri olamaz." ifadeleri kullanıldı.

DAVAYA MÜDAHİL OLAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELER

Güney Afrika, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta İsrail'e karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

İrlanda, Şili, İspanya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağını duyurmuştu.
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Kaynak: İHA

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