Türkiye de çalışmalara başlamıştı! Sır gibi saklanan 6. nesil savaş uçağının görüntüleri yayınlandı

ABD Hava Kuvvetleri B-21 Raider’ın yeni fotoğraflarını yayınladı.

Northrop Grumman, 22 Mayıs 2024 tarihinde Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nde yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider’ın uçuş testlerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Bu bağlamda bombardıman uçağının kalkışta, havada ve Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki bir hangarda gösteren görüntüler yayımlandı. Son derece gizli tutulan uçak için ABD Hava Kuvvetleri, Aralık 2022’deki resmi tanıtımının dışında sadece bir kaç fotoğraf yayınladı.

CTF (Birleşik Test Gücü) test pilotları, B-21 Raider’ın beklendiği gibi performans gösterdiğini ve uçağın davranışının dijital simülasyonların davranışını yakından yansıttığını bildirdi. Bu uyum, B-21’in geliştirilmesinde kullanılan dijital tasarım ortamının hassasiyetini ve güvenilirliğini vurgulamaktadır. B-21 Raider’ın bu testler sırasındaki başarılı performansı, programda çok önemli bir adımı işaret etmekte ve uçağın operasyonel statüye doğru ilerlerken yeteneklerini ve hazır olduğunu göstermektedir.

B-21 Raider’ın geliştirilmesi resmi olarak 2015 yılında ABD Hava Kuvvetleri’nin Northrop Grumman’a bu yeni nesil bombardıman uçağını tasarlama ve inşa etme sözleşmesini vermesiyle başladı. B-21 Raider, yaşlanan B-1 Lancer ve B-2 Spirit bombardıman uçaklarının yerini almayı ve B-52 Stratofortress filosunu güçlendirmeyi amaçlayan Uzun Menzilli Taarruz Bombardıman Uçağı (LRS-B) programının bir parçasıdır. Program, ABD Ordusu’nun uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini gelişmiş gizlilik teknolojisi ve yeni nesil aviyoniklerle geliştirmeyi amaçlıyor.



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B-21 bombardıman uçağı için üretim sözleşmesi

ABD Savunma Satın Alma Müsteşarı William A. LaPlante, Air & Space Forces Magazine’e yaptığı açıklamada B-21 Raider bombardıman uçağının ilk uçuşlarını gerçekleştirmesinin hemen ardından üretim sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti. Bu bağlamda LaPlante şu ifadelere yer vermişti:

“Geçtiğimiz sonbaharda, yer ve uçuş testlerinin sonuçlarına ve ekibin üretime yönelik olgun planlarına dayanarak, B-21’lerin düşük bir oranda üretimine başlanması için onay verdim. “B-21 Raider” hayalet bombardıman uçağının üretimi ilerliyor.”