Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi kapsamında danışman istihdam edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır.



Projenin amacı, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu'da yer alan Bolaman ve Çekerek havzalarındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmaktır.



TULIP Projesi Bolaman ve Çekerek havzalarında kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa göç ile sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir.



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