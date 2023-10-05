Türkiye darbe anayasasını çöpe atmalı! Bu utançtan kurtulalım

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın Meclis’te ağırladığı sözde kadın platformu ile birlikte LGBT propagandası yapmasına tepkiler sürüyor.

Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, LGBT sapkınlığının özgürlükler kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Genel Başkanımız Fatih Erbakan da defaatle açıklama yaptı. Bu tür sapkınlıkların kesinlikle karşısındayız. Bu tür derneklerin kapatılması gerekir. Bu tür sapkınlıklar tamamen aile ve toplumsal birliğimizi dinamitlemeye yönelik girişimlerdir. Batıda çökmüş olan aile ve toplum yapısının bize kokuşmuş sapkınlıklar yoluyla dayatılmaya çalışılıyor. Anadolu medeniyetiyle 1400 yıllık İslam inancı ve kültürüyle yetişmiş bir milletimiz. Asıl bizim medeniyetimizin batıya ışık tutması gerekiyor. Onların karanlıklarının bize ışık tutması asla mümkün değildir. Bu tür sapkınlıklarının özgürlükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur ve sapkınlığın da özgürlüğü olmaz. Bizim adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi ortadan kaldırmaya çalışan bir saldırıdır” dedi.

85 milyonu kucaklayacak bir anayasa hazırlanmalıdır

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri şimdiden kendi ön yargılarını ortaya koyduğunu ve sözde güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden dillendirdiklerini anlatan Bekin, “85 milyonu kucaklayacak bir anayasanın hazırlanması şarttır. Artık darbelerin konuşulmaması ve bu darbe anayasasından kurtulmamız gerekiyor. Biz 28 Şubatları bizzat yaşadık. Şimdi Türkiye’nin daha özgürlükçü, daha adil, daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bir daha darbe teşebbüsünde bulunacaklara karşı çok ağır müeyyidelerin getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasinin korunması gerekir. Bizim için ise önemli olan yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi. Kuvvetler ayrılığının sağlandığı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Yetkilerin belli bir çerçeve doğrultusunda belirlenmesi lazım. Yürütmenin parlamentoya karşı sorumlu olduğu, denetlenebildiği bir yönetim sisteminin sağlanması önem verdiğimiz bir husustur. Örneğin Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın da seçimle göreve gelmesi daha iyi olacaktır. Görüşlerimizi yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü güvence altına alınmalı

Başörtüsüne anayasal güvence verilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Doğan Bekin, “Bu konunun artık gündemden düşmesi gerekiyor. Türkiye’de laikliğin çerçevesinin tam olarak belirlenmemesi ve herkesin kafasında farklı bir laiklik tanımı bulunması yüzünden ne yazık ki başörtüsü konusu hep gündemi meşgul etmiştir ülkemizde. Bunu ortadan kaldırmak için başörtüsünün mutlaka anayasal güvence altına alınması gerekir” dedi.

Tanrıkulu’na terör tepkisi

CHP’li Sezgin Tanrıkulu örneğinde olduğu gibi TBMM çatısı altında bulunan milletvekillerinin terörü normalleştirici, övücü açıklamalarda bulunmalarının kabul edilemeyeceğine de dikkati çeken Doğan Bekin, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni anayasada bu alanda da düzenleme yapılmalı. Yeni anayasa tüm halkımızı kucaklayıcı şekilde olursa bu tür terör destekçilerinin sesleri de kesilir. Burada belli bir kesimin duygularına hitap ederek bir şeyler yaptıklarını sanıyorlar. 85 milyon vatandaş Türkiye’de kardeşçe yaşıyor. Bu daha da pekiştirilmelidir.”

Halkımızın tüm sorunlarının çözümü için meclis’te öncü parti olacağız

YRP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye’nin tüm sorunlarını Meclis kürsüsünden dile getireceklerini de anlatarak “Toplumun bütün yaralarına merhem olmaya çalışacağız. Özellikle işsizliğin ortadan kaldırılması, işçi ve emekli ücretlerinin iyileştirilmesi, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmesi, kendi kaynaklarımıza yönelerek kalkınmamız, denk bütçenin oluşturulması, dış borcun azaltılması, hayat pahalılığı gibi konu ve sorunların çözümünde öncü olmaya çalışacağız. Merhum Erbakan Hocamızın izinden gideceğiz” dedi.

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