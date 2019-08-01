- "Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz"

MUĞLA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın, Türkiye-Afrika ilişkileriyle ilgili, "Hükümetimiz bu işe önem verdi. Büyükelçilikler açtı, iş konseyleri kuruldu. Türk Hava Yolları sadece Kuzey Afrika'ya uçardı, bütün Afrika'ya uçmaya başladı. İlişkilerimiz gelişti. Bunlar bizi orada epey geliştiriyor." dedi.

Türk özel sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılmasına ilişkin Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen toplantıda konuşan Taşkın, Afrika kıtasındaki tek eksiğin, bankacılık sistemi olduğunu söyledi.

Afrika'da Türkiye'nin parayla gerçekleştirilemeyecek bir imajı olduğunu ifade eden Taşkın, "Türk malı Avrupa kalitesinde, Uzak Doğu fiyatlarıyla' deniyor. Bu parayla pulla yapılamayacak bir imaj. Onun için herkes Türk malı geldiği zaman çok mutlu olarak, güven içinde alabiliyor. Türk fabrikaları Afrika'da yatırım yaptığı zaman çok büyük avantajlar elde ediyor." diye konuştu.

Afrika'daki Türkiye varlığının 2002 yılında başladığını belirten Taşkın, şunları söyledi:

"Hükümetimiz bu işe önem verdi. Büyükelçilikler açtı, iş konseyleri kuruldu. Türk Hava Yolları sadece Kuzey Afrika'ya uçardı, bütün Afrika'ya uçmaya başladı. İlişkilerimiz gelişti. Bunlar bizi orada epey geliştiriyor. Türkiye'ye guletlere gelen çok Güney Afrikalı turist görüyorum. Hatta marinalarımızda Güney Afrikalı çok tekne var. Bu tekneler bütün sezon bu ülkeden gelen turistler tarafından kullanılıyor. Afrikalılar aralarında tekneleri devre mülk sistemiyle çalıştırıyorlar. Bodrum'un müthiş bir tekne imalatı var. Tekne kullanımı Afrika'nın birçok yerinde var. Bu gulet ve polyester tekne işimizi oralarda da yapabiliriz."

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi de Zambiya ve Afrika'nın sunduğu fırsatlara değindi.

Zambiya'nın Afrika Birliği'nin üyesi olduğunu anlatan Chilengi, "Afrika bir hastalıklar kıtası değil. Geri kalmış bir kıta da değil. Size sunmak istediğim Afrika, fırsatlarla dolu bir Afrika'dır. Afrika birkaç ekonomik bölgeden oluşuyor. Afrika çok hızlı büyüyen bir kıtadır." diye konuştu.

Afrika'da çok büyük bir genç nüfusun bulunduğunu kaydeden Chilengi, şöyle konuştu:

"Afrika'da eğitilmiş gençler var. Afrika'da hava her zaman iyi. Yabani hayat doğa, coğrafi güzellikler ve turizm potansiyeli var. Kendi ülkeme bakarsam Viktorya şelaleleri var. Hükümetlerimiz yatırımlara destek veriyor, teşvik veriyor. Zambiya ile Türkiye arasında ekonomi anlaşması imzalandı. Bu çok önemli bir şey. Bu karşılıklı yapılan yatırımları garantiye alıyor, hükümetler buna güvence veriyor. Afrika'da önemli bir birlik olma hareketi var. Bu konuda Avrupa bizi ayırmaya çalışıyor ama biz buna izin vermiyoruz. Çok büyük ekonomi reformları yola koyduk. Benim ülkemde istediğiniz kadar döviz bozabilirsiniz, kısıtlama yok."

Chilengi, yeni ajandalarında, bütün Afrika'nın serbest bölge olmasını hedeflediklerine işaret etti.

Afrika'nın büyük bir şantiye ve inşaat alanı olduğunu anlatan Chilengi, "Altyapı olarak hastane, havaalanı, tren yolu her şeye ihtiyacımız var. Her şeyi yeniden yapmaktayız. Afrika'da bütün altyapıyı yapma kalkınma programımız var. Bu programın arkasında 55 Afrika ülkesi var. Artık Türk bankaları da Afrika'daki Türk yatırımcılara yardımcı olmak için oraya taşınmaktadır. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmelerim oldu. Ziraat Bankası'nı Zambiya'ya da açmalarını teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin özellikle inşaat sektöründe Afrika'da inanılmaz imkanlar yakalayabileceğini belirten Chilengi, Afrika'da otel inşaatı alanında büyük bir potansiyel olduğunu aktardı.

- "Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz"

Türk yatırımcıların, kendisine "Ülkenizde Çinli yatırımcı var mı?" diye sorduğunu aktaran Chilengi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de 'ever var tabii' diyorum. Aynen Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi Çin her yerde. Ancak şunu da söylüyorum, 'Çin'in sağladığı kalite her zaman iyi değil. Bizim ülkemizde artık bir slogan var. 'Türk usulü yapalım'. Bu da iyi bir kaliteyi kastediyor. Zambiya'da bilgisayar montajı yapma fabrikası kuruluyor. Orada hemen yatırım yapılabilir. Bu da bir kamu ve özel sektör arasında bir proje. Zambiya'da 1,3 milyon daire eksik, inşaat sektörü bunu destekliyor. Türk müteahhitler bu işe ortak olabilir. Bu projeye 964 milyon dolar ayrıldı. Yeni bir tren ve ray sistemi yatırımı yapılacak, bunun için de çok büyük bir yatırım ayrıldı ve masada. Geri dönüşüm projesi de var. Şehirlerimizi Dubai gibi şehirleştirmek istiyoruz. Gökdelenler veya daha yoğun bir yapılaşma istiyoruz. 780 kilometrelik yol yapımı var, yatırımcı aranıyor. Türkiye çok güçlü, çok iyi kalitedesiniz. Başka ülkeler yarı kalitede geliyorsa sizin üretiminiz, sizin ürünleriniz tam kalitede geliyor. Zambiya'da iş yapan Türkler var, gelin onlarla konuşun, geri kalmayın sizi de bekliyoruz. Zambiya'ya hiç korkmadan yatırım yapabilirsiniz. Zambiya'da serbest bölge kurmayı düşünüyorsanız oradan aynı ekonomik bölgede bulunan ülkelere vergisiz satış, ihracat yapabilirsiniz. Bu sizin için büyük bir fırsat. Türkiye'nin kalitesine çok güveniyorum. Lütfen gelin, sizi davet ediyorum."

DEİK Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Mustafa Necati Abacıoğlu, DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Fatih Volkan Kazova ve Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya'nın da katıldığı toplantıda, DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri'nin yürüttüğü faaliyetler, Türkiye-Afrika ticari ilişkileri, Afrika ekonomisi, tüketici profili, kültürü, ticareti ve Afrika'da mevcut iş fırsatları gibi konular ele alındı.















