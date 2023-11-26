Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli güneş paneli ithalatı hakkında açıklaması geldi! Gözetim uygulamasının delindiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş paneli ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınacak.
Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli güneş paneli ithalatında gözetim uygulamasının 5 farklı ülke üzerinden yapılan ihracatla delindiği iddiasıyla soruşturma başlattı.Ticaret Bakanlığı, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün’den yapılan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” (güneş paneli) tanımlı eşyanın ithalatında, gözetim uygulamalarının etkisiz kılındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin başvuruları üzerine başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, geçici bazı tedbirler alınabilecek. Bakanlık ayrıca ve gerek görürse soruşturma sonucunda alınacak kararları; geriye dönük olarak 90 günlük süre için de uygulayabilecek.
6 YILDIR GÖZETİM UYGULANIYOR
Bakanlık 01 Nisan 2017 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli güneş panellerine ithalatta gözetim uygulaması başlatmış; bu ülkeden Türkiye’ye getirilen panellere ihracatçı firma bazında 20dolar/m2 ile 25dolar/m2 tutarlarında dampinge karşı önlem uygulamaya başlamıştı. Soruşturma kararını tetikleyen başvurularda ise Çinli şirketlerin gözetim uygulamasını; Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün üzerinden etkisiz kılmaya başladıkları ve bu 5 ülkeden Türkiye’ye yapılan panel ihracatının 2020 ile 2023 arasında neredeyse 2 katına çıktığı iddiaları öne sürüldü.
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