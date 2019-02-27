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Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak

- 1-3 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastikte şampiyonlar belli olacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:37
Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin'de yapılacak


MERSİN (AA) - Türkiye Cimnastik Şampiyonası, 1-3 Mart'ta Mersin'de yapılacak.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyona, 1-3 Mart tarihlerinde Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yurt genelinden 481 sporcunun katılacağı şampiyonada artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonları belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimiz, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara şimdiden başarılar diliyor, Mersinli sporseverleri bu önemli etkinliği izlemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:37
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