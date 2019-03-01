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Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

Şampiyonanın ilk gününde ritmik cimnastik sporcuları yarıştı

01 Mart 2019 Cuma 12:53
Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 481 sporcu katılıyor.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde ritmik cimnastik sporcuları yarıştı.

Ritmik cimnastiğin yanı sıra artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonlarının belirleneceği organizasyon, 3 Mart'ta sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:53
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