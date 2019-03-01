Türkiye Cimnastik Şampiyonası, Mersin'de başladı
Şampiyonanın ilk gününde ritmik cimnastik sporcuları yarıştı01 Mart 2019 Cuma 12:53
MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası başladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyonaya, 481 sporcu katılıyor.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde ritmik cimnastik sporcuları yarıştı.
Ritmik cimnastiğin yanı sıra artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonlarının belirleneceği organizasyon, 3 Mart'ta sona erecek.
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