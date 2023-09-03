Türkiye büyüyor Haçlı Batı hüsranda

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 3.8 büyümesi spekülatörleri ve manipülatörleri üzdü. Büyümede OECD ikincisi, G20 üçüncüsü olan ülkeyi karalamak ve ekonomide kriz varmış gibi bir hava oluşturmak için didinip duran felâket tellalları ortaya çıkan tabloyla kahru perişan oldu. Yanlı kararları ve açıklamalarıyla Türkiye’nin yatırım, üretim, ihracat başarılarını gölgelemeye çalışan kredi derecelendirme kuruluşları da güçlü büyümeyle şaşkına döndü. Bu kuruluşlar, çark ederek büyüme tahminlerini yeniden ele alma yoluna gitti. Moody’s, Türkiye’yle ilgili büyüme tahminlerini yukarı çekti. Kuruluş, ülke için 2023 büyüme öngörüsünü yüzde 2.6’dan yüzde 4.2’ye ve 2024 büyüme öngörüsünü yüzde 2’den yüzde 3’e çıkardı.

Emin adımlarla ilerliyoruz

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonominin hızla büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Ekonomik zorluklara ve 6 Şubat depremlerine rağmen kuvvetli şekilde büyüyoruz. İlerlememize tahammül edemeyenler de bu büyümeyi görüyorlar. Moody’s’in yaptığı gibi rakamlarını ve Türkiye’ye yönelik planlarını güncellemek durumunda kalıyorlar. Bilmeliler ki bizler güçlü bir Türkiye’nin daha adil, barışçıl ve daha müreffeh bir dünyaya katkı sunacağı bilincini onlara aşılmaya devam edeceğiz.

Tökezlememizi bekliyorlar

Türkiye’nin güçlenip büyümesine katlanamayanların hem siyasi hem de ekonomik taarruzları devam ediyor. Allah muhafaza bir tökezlesek anında ülke notumuzu negatiflere, eksilere çevirmek için yarışıyorlar. Şehitler verdiğimiz 15 Temmuz’un hemen akabinde bile bize bunu yaptılar. Ülkemize karşı önyargıları hiçbir zaman tükenmek bilmiyor. Türkiye’nin her alanda atılım halinde olduğunun, Türk ve İslam devletlerine öncülük ettiğinin de bilincindeler. Bu nedenle sürekli tökezlememizi bekliyorlar. Potansiyelimizin farkında oldukları için yıllardır Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde bizi oyalamakta, Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarında yeniden revize edilmesi hususuna hiç yaklaşmamaktadırlar. Yine dönemsel olarak vize konusunda sıkıntılar çıkardıklarını da görmekteyiz. Bunların büyümemiz karşısında duyarsız kalamamaları, geri adım atmaları mutluluk verici.”

OVP ön planda olacak

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Türkiye’nin depremlere ve küresel sıkıntılara rağmen büyüme trendinde olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bu trend karşısında Moody’s de 2023 ve 2024 tahminlerini yenileme zorunluluğu hissetti. Yeni dönemde Orta Vadeli Program’ın (OVP)muhtevası ön planda olacaktır. Plana uyularak üretim, ihracat ve istihdam odağında atılacak adımlar büyümeye olumlu katkıda bulunacaktır. Küresel sıkıntılar dikkate alındığında istihdamı koruyarak büyümeyi sürdürmek önemli olacaktır. Diğer yandan depremlerin tarımsal faaliyetleri sınırlayıcı yönlerine rağmen ilk çeyrekte karşı karşıya kalınan olumsuz tablonun toparlanmaya başladığını görmek memnuniyet verici. Gençlerden yararlanarak tarım üretimini çok daha verimli hale getirebiliriz. Zira gıda sektörü, hem ülkemiz hem dünya için çok stratejiktir. Ekonomimize de ivme katacaktır.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO