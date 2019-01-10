Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası





ÇORUM (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu'nca düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı.



Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 45 ilden 600 sporcu mücadele ediyor.

Çorum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, organizasyonda mücadele eden sporcu, antrenör ve hakemlere başarı diledi.

Aydın, Çorum'un güreş için büyük önem arz ettiğini ve Nazmi Avluca, Mahmut Atalay ve Tevfik Kış gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonalarını güreşe kazandıran bir il olduğunu kaydederek, güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Gül de organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güreş sporuna destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gül, sporculara en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını dile getirerek, geleceğin olimpiyat sporcularının şampiyonadan çıkması temennisinde bulundu.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de müsabakaya katılan sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından katkılarından dolayı Vali Yardımcısı Yüksel, Belediye Başkanı Gül, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve İl Müdürü Eğer'e plaket verildi.

Daha sonra yarı final müsabakaları yapıldı. Yarından itibaren final müsabakaları ile devam edecek şampiyona, 13 Mart'ta sona erecek.