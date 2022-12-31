Türkiye Bursları’na 171 ülkeden 170 bin başvuru

2022, dünyanın her tarafına yayılmış yaklaşık 7 milyon kişilik Türkler için hizmet yılı oldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere, sertifika programları ve burs desteklerine ilişkin bulundu.

Yurt dışındaki Türkleri hedef alan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı da hassasiyetle hareket edildiğinin altını çizen Eren, Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM) Portalı’nın 2022’de hizmete açıldığını anlattı.

Eren, şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda yapılan ırkçı terör saldırılarını da unutturmamak için Hanau gibi anma programlarını düzenledik, Hanau’daki saldırıda kaybettiğimiz Gökhan Gültekin adına memleketi Ağrı’da kütüphane açtık. Solingen’deki ırkçı saldırıda yavrularını kaybetmesine rağmen vakur duruşu ile tüm dünyaya örnek olan Bilge Ana Mevlüde Genç için Köln’de hem bir belgesel çalışması hem de hayatını ve Solingen’i anlatan kitabın tanıtımını kendisinin de katılımıyla yaptık.’’

Türkçe öğrenme gibi onlarca proje hayat buldu

Soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalara da değinen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soydaş ve akraba topluluklara yönelik olarak yıl içinde kültürel faaliyetler, destekleyici eğitim programları, akademi ve gençlik okulları, Türkçe öğrenim programları başta olmak üzere onlarca proje hayata geçirdik. 2022 yılında YTB’nin sunduğu desteklerle soydaş ve akraba topluluklardan binlerce gence ulaştık. Sempozyumlar, saha araştırmaları, konferanslar, anma programları, paneller, envanter çalışmaları, sözlü tarih içerikleri, iftar programları, buluşmalar gibi pek çok çalışma da 2022 yılında gönül coğrafyamıza yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden oldu. YTB, Türkiye Yüzyılı kapsamında 2023’te de nerede bir vatandaşımız, nerede bir soydaşımız varsa orada olmaya devam edecek.”

Türkiye bursları, ülkemizi eğitim üssü haline getirdi

Eren, YTB tarafından verilen Türkiye Bursları’na ilişkin de değerlendirmede bulunarak, “Ülkemizi eğitim üssü haline getiren Türkiye Bursları markamız, 2022 yılında da rekor başvuru aldı. 171 ülkeden 170 bin aday, Türkiye’de eğitim almak için yarıştı. Sık sık farklı illerde bu öğrencilerimizle de bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerinde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Dünyanın dört bir yanına yayılan ve şu an 34 noktada kurdukları Türkiye mezunları dernekleri ile adeta gönüllü Türkiye elçileri olan ve sayıları 160 bine ulaşan Türkiye mezunları ile de farklı ülkelerde buluşmalar gerçekleştirip bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında bürokrasiden siyasete, sanattan ekonomiye birçok alanda başarılı olmuş Türkiye mezunlarını İstanbul’da bir araya getireceklerini kaydeden Eren, soydaş ve akraba toplulukların önemli isimler ve konularına ilişkin eserleri de hayata geçirdiklerini ifade etti.