Türkiye Bursları 2022 başvuruları ne zaman bitiyor?

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriyor. Son başvuru gününe az kaldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılında 178 ülkeden alınan 165 bin başvuru, Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Sunduğu uluslararası seviyedeki eğitim, bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında, Türkiye Bursları, dünyanın her yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim imkânı sunuyor. Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkmaktadır.”

Başvuru Tarihleri: 10 Ocak – 20 Şubat 2022

2022 yılı Türkiye Bursları başvuruları tek dönemde alınacaktır ve başvurular 10 Ocak – 20 Şubat 2022 tarihleri arasında her ülkeden öğrenciye açık olacaktır.

Türkiye Bursları’nı eşsiz kılan ne?

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkmaktadır.

Programlar ve Öğrenim Düzeyleri

Başvuruya açık olan programlar: Lisans ve Lisansüstü Programlar

Başvurular Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açıktır.

Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve KATİP gibi diğer programlar farklı başvuru dönemlerine sahiptir ve sitemizde ve sosyal medya kanallarında duyurulmaktadır.