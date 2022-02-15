  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye Bursları 2022 başvuruları ne zaman bitiyor?
Aktüel

Türkiye Bursları 2022 başvuruları ne zaman bitiyor?

Türkiye’nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriyor. Son başvuru gününe az kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:50:00 -
Türkiye Bursları 2022 başvuruları ne zaman bitiyor?

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye’nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Bursları, uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini her geçen gün pekiştiriyor. Son başvuru gününe az kaldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021 yılında 178 ülkeden alınan 165 bin başvuru, Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yerini göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Sunduğu uluslararası seviyedeki eğitim, bilgi ve tecrübe zenginliğinin yanında, Türkiye Bursları, dünyanın her yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim imkânı sunuyor. Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkmaktadır.”

Başvuru Tarihleri: 10 Ocak – 20 Şubat 2022

2022 yılı Türkiye Bursları başvuruları tek dönemde alınacaktır ve başvurular 10 Ocak – 20 Şubat 2022 tarihleri arasında her ülkeden öğrenciye açık olacaktır.

Türkiye Bursları’nı eşsiz kılan ne?

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkmaktadır.

Programlar ve Öğrenim Düzeyleri

Başvuruya açık olan programlar: Lisans ve Lisansüstü Programlar

Başvurular Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylara açıktır.

Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve KATİP gibi diğer programlar farklı başvuru dönemlerine sahiptir ve sitemizde ve sosyal medya kanallarında duyurulmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay