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Medya Türkiye bu oyunu ayakta alkışladı! 2020'nin 'Olay' tiyatrosu
Medya

Türkiye bu oyunu ayakta alkışladı! 2020'nin 'Olay' tiyatrosu

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, televizyonun kapandığını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:34:00 - 2020-12-25 22:37:03
Türkiye bu oyunu ayakta alkışladı! 2020'nin 'Olay' tiyatrosu

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar Nevşin Mengü'nün sunduğu ana habere konuk olarak Olay Tv'nin bu yayından sonra kapanacağını açıkladı. Süleyman Sarılar, 'Tarafsız bir televizyon olacağız' açıklaması ile Olay Tv'yi kuran Cavit Çağlar'ın, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dediğini öne sürdü.

Nevşin Mengü ile mi kutuplaşmayı bitirecektiniz?

Olay Tv Ana Haber'i CHP yandaşı Nevşin Mengü'ye teslim eden televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Türkiye'deki kutuplaşmaya karşı bir habercilik anlayışında olduklarını iddia ederek, "Biz haberciliği fabrika ayarlarına döndürme iddiasıyla çıktık. Çünkü Türkiye, müthiş bir kutuplaşmanın içinde, bunu her alanda yaşıyoruz. Siyaseten bu kadar kutuplaşmış bir ülkenin medyası da kutuplaşmıştı. Bir grup iktidar, bir grup muhalefet yapıyordu, gerçekler biraz ortadan kaybolmuştu. Biz yayına başladığımızda tek ölçümüz olacak demiştik: Haber. Eğer haberse her haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, gizlemeden verecektik, verdik, vermeye devam ettik. Ancak bu habercilik anlayışı ve yayınımız zannediyorum bir sürü yeri rahatsız etti." ifadelerini kullandı.

'Olay Tv Tiyatrosu'

Tarafsız habercilik ilkesi ile yayın politikası sürdüreceğini açıklayarak kurulan Olay Tv, Ana Haber Bülteni'ni CHP yandaşı Nevşin Mengü'ye teslim ederken birçok muhalifi de bünyesinde topladı. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar tarafından yapılan veda konuşmasının satır aralı, ne zaman kapatılacağı zaten önceden belli olan Olay Tv'nin; hükümete, 'Medyaya baskı uyguluyor' iftirasını atmak için kurulduğunu gözler önüne serdi.

 

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