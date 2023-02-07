Türkiye, bu kepazeliği unutmayacak! Ülke yasta, bunlar neyin derdinde

Rauf Tamer, Türkiye'yi büyük yasa boğan depreme rağmen, fırsatçıların fahiş fiyat furyasını sürdürmesine isyan etti. Tamer, Posta gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Zor günlerimizde, bir yumruk da depremden geldi... 7.7 çok yüksek bir sarsıntı... 1999 depremi 7.4 büyüklüğündeydi...

Allah beterinden korusun.

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Fakat bakar mısınız?

Arka arkaya nelerle mücadele ediyoruz.

Enflasyon ve soygun dediğimiz fahiş fiyat furyası devam ediyor.

Vatandaş bununla boğuşurken bir grip salgını kırıp döküyor ortalığı...

Derken... Kar, kış, fırtına... Hem de baskın halinde geliyor, çoğumuzu gafil avlıyor.

O yetmiyor, Türkiye’ye karşı bir Haçlı Seferi başlıyor.

Şimdi de deprem işte... 7.7.

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Bunlar tesadüf mü?

İnsan bazen şüphe ediyor. Depremi bile Haçlılar’ın suni bomba patlatıp tetiklediklerine insanın inanası geliyor... Böyle iddialar var.

Hem de buna inanan bilimciler var.

Doğru veya yanlış.

Ama gerçek şu ki, başımızda bir sürü dert var. (...)"