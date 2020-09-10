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Gündem Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğine kediyi parçalattı
Gündem

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğine kediyi parçalattı

İstanbul Beşiktaş’ta bir vahşet meydana geldi. Pitbull cinsi köpeğine kediyi parçalatan vatandaş büyük tepki gördü.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:41:00 -

Beşiktaş’ta Pitbull cinsi köpeğiyle dolaşan adam, köpeğinin kediyi parçalamasına resmen müsaade etti. Köpek kediyi parçalarken sahibi telefonla görüşmesine devam etti.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. Yakaladığı kediyi parçalamaya başlayan vahşi köpek, sahibi tarafından tokatlanmasına rağmen kediyi bırakmadı.

Çevredikilerden de çok tepki alan görüntüler adeta kan dondurdu.

Sorumsuz kişiler tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılan bu köpekler çok büyük facialara neden olabiliyor. Dünyanın en güçlü çenelerine sahip olan Pitbull köpekleri 2 tona kadar basınçla çeneleri ile baskı uygulayabiliyor.

Bilinçsiz kişilerine elinde adeta silaha dönen bu cins köpekler için ağızlık takılması gerektiği geçen yıl meclise sunulmuştu.

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Yorumlar

hizipsavar

süzme hayvan ona ceza tasma takacaksın 6 ay sokakta gezdireceksin.
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haydi, ötün şimdi...

Algı operasyonları ile büyük kısmının şakulü kaymış hayvan severler için, çok zor bir durum (ölen de, öldüren de, öldürten de hayvan). Ölen insan olsa idi; çakma felsefe yapıp, gülüp geçerlerdi...
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