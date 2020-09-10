Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Köpeğine kediyi parçalattı

Beşiktaş’ta Pitbull cinsi köpeğiyle dolaşan adam, köpeğinin kediyi parçalamasına resmen müsaade etti. Köpek kediyi parçalarken sahibi telefonla görüşmesine devam etti.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. Yakaladığı kediyi parçalamaya başlayan vahşi köpek, sahibi tarafından tokatlanmasına rağmen kediyi bırakmadı.

Çevredikilerden de çok tepki alan görüntüler adeta kan dondurdu.

Sorumsuz kişiler tarafından ağızlıksız olarak dolaştırılan bu köpekler çok büyük facialara neden olabiliyor. Dünyanın en güçlü çenelerine sahip olan Pitbull köpekleri 2 tona kadar basınçla çeneleri ile baskı uygulayabiliyor.

Bilinçsiz kişilerine elinde adeta silaha dönen bu cins köpekler için ağızlık takılması gerektiği geçen yıl meclise sunulmuştu.