Türkiye bu dinamizmiyle faizsiz finansın merkezi olacaktır

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye’nin, siyasi ve ekonomi alanlarındaki dinamizmi ile dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, pandemi dönemindeki başarılı yönetim sürecinin faizsiz fonların ülkemize gelmesini kolaylaştıracağını dile getirdi. Bulut, İstanbul Finans Merkezi projesi ile de İstanbul’un faizsiz finansın merkezi olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Bulut, ortaya konulan çabaları ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Reçete hazır

“Geleneksel finans kuruluşlarının ticaret ve üretimi finanse etmesi gerekirken, adeta obez bir canavar gibi ticaret ve üretimden elde edilen gelirleri yuttuğu, reel sektör ile finans sektörü arasındaki bağı kopardığı artık sürekli dile getirilen bir realite... Üretimin ve ticaretin finansmanına dayanan ve genel olarak varlığa dayalı finansal işlemler yapan faizsiz finans kuruluşları bu sorunun önüne geçecek yegane kurumlar... Bu kuruluşların gelişmesi sadece Müslüman ülkeler için değil, tüm dünya için bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Çünkü faize dayalı finans sistemi, kaynakların yoksullardan zenginlere aktığı, yoksulun daha yoksul, zenginin ise daha zengin olduğu bir dünya oluşturmuştur. Bu durum sadece ekonomi için değil, sosyal hayat ve toplumsal huzur için dahi tehdit oluşturur boyuta gelmiştir.

Bu konuya dikkat edilmeli

Faizsiz kuruluşların gelişmesi için yapılacak yatırımların uzun vadeli olumlu sonuçları düşünülerek atılması gerekiyor. Kamu tarafından kurulan katılım finans kurumları bu bağlamda olumlu değerlendiriyorum, ancak kamu kuruluşlarının, yeni kurulan kamu katılım finans kuruluşları ile çalışma oranının artırılması gerekiyor. Geleneksel bankalar gibi rahatlıkla tüketim kredileri veremeyen faizsiz finans kuruluşlarını geleneksel bankacılık sistemi ile bir rekabete sokmamak gerekiyor. Bu açıdan bu bankaların İslami finansın özüne uygun usul ve yöntemleri kullanabilmeleri için gerek mevzuat gerek vergilendirme gerekse de teşvik anlamında kolaylıklar ve destekler sağlanması gerekiyor.

İstanbul merkez olacaktır

Türkiye’nin son Covid-19 krizinde ortaya koyduğu başarılı yönetim herkesin dikkatini çekmiş durumda. Bu başarılı süreç yönetimi ve genel olarak iyiye gidiş, faizsiz fonların ülkemize gelmesini elbette kolaylaştıracaktır. Özellikle İstanbul Finans Merkezi projesi ile İstanbul’un sadece finansın değil, faizsiz finansın da merkezi olacağına inanıyorum. Bu süreç ancak koordinasyon ve iş birliği içerisinde gerçekleştiğinde başarılı olabilir. Aksi halde kurumlarımızın bireysel çabaları maalesef cılız girişimler olarak kalacaktır. Bu yüzden Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda İslami finans anlamında tüm paydaşların daha fazla ortak girişimde yer almasında fayda olacaktır.