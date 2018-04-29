"Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusu"

Işık, AK Parti Artvin İl Başkanlığı'nca Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi" programında yaptığı konuşmada, partinin mücadelelerle bugünlere geldiğini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren pek çok olayla mücadele ettiğini belirten Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarında Türkiye ardı ardına güzel işlere imza atarken, Danıştay saldırısı gibi bir provokasyonu yaşadık. Hedef bir irtica yaygarası çıkarıp Türkiye'de hükümeti düşürmekti. Hemen arkasından bir 367 garabeti yaşadık. Parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip bir partiye cumhurbaşkanını seçtirmediler. Niye? 'Senin adayını biz istemiyoruz'. Hemen arkasında 27 Nisan e-muhtırası. İlk defa bir hükümet muhtırayı kabul etmedi. Bu feda yargıyı devreye sokarak bir darbe girişiminde bulundular ve belki de dünya demokrasi tarihinde ilk olan iktidar partisine kapatma davası açtılar. Bu kapatma davası da onların arzu ettiği gibi sonuçlanmadı ve AK Parti yoluna devam etti."

''FETÖ'CÜ HAİNLERİ DEVREYE SOKTULAR''

Bu mücadelenin burada da kalmadığına işaret eden Işık, "Bu defa içimize yerleştirdikleri hain FETÖ'cüleri devreye soktular. Önce 7 Şubat MİT krizi, gezi olayları, sonra 17-25 Aralık darbe girişimini yaşadık. Arkasından Kobani olaylarını yaşadık, en sonda da 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık." ifadesini kullandı.

Işık, partilerinin mücadelesini sürdürerek bugünlere geldiğini dile getirerek, "Her mücadelemiz daha da çetin oluyor. Başarımız yükseldikçe verdiğimiz mücadele de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çift başlı sistemin yürümemesi nedeniyle MHP'nin de desteğiyle referandumla anayasa değişikliği yapıldığını hatırlatan Işık, geçen yıl 16 Nisan'da düzenlenen referandum sonrası Türkiye'nin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 1 Kasım 2019'daki seçimle geçmeyi planladıklarını belirten Işık, şöyle devam etti:

"Birileri ısrarla seçimi gündemde tutmaya çalıştı. Biz de dedik ki seçim zamanında yapılacak. Türkiye'nin artık normal seçime alışması gerekiyordu. Normal zamanda seçim yapmaya alışması gerekiyordu fakat en son Sayın Bahçeli'nin seçimi gündeme getirmesi okun yaydan çıkması anlamına geldi. Türkiye'nin gündeminde daha fazla seçimin kalmaması, seçim eksenli tartışmaları bir an önce bitirmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu düşündük ve Sayın Cumhurbaşkanımız tüm yetkili kurumlarla yaptığı istişareler sonucunda seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Son iki haftada yaşanan gelişmeler Türkiye'nin 24 Haziran'da seçim yapmasını mecbur kıldı ve biz bu seçimi yapıyoruz."

''ARTIK HER ŞEY AÇIK VE ŞEFFAF ŞEKİLDE CEREYAN EDECEK''

Işık, 24 Haziran seçimlerinin, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk defa hayata geçtiği seçim olması nedeniyle çok önemli olduğunu aktararak, bu seçimi AK Parti'nin kazanmaması için bazı güç merkezlerinin çaba gösterdiğini söyledi.

Hükümeti artık halkın, sandıkta doğrudan seçtiğini ifade eden Işık, "Artık şu parti şununla koalisyon yapacak, kim başbakan olacak, hangi bakanlıklar hangi partinin olacak gibi bir dert yok. Artık her şey sandıklarda belli olacak. Yani hükümeti artık doğrudan sandıkta ve doğrudan halkın oylarıyla belirliyoruz." diye konuştu.

İstikrarı sandıkta sağlayacak seçimlere 55 gün gibi bir süre kaldığını ve bu yeni sistemle siyasette kimin kiminle birlikte hareket edeceğinin seçimden önce belli olacağını anlatan Işık, "Örneğin bunu şu an AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapıyoruz. Herkes bunu biliyor ve siyasi tercihini buna göre yapacak. Seçimden sonraya kalan gizli kapaklı bir pazarlık var mı? Yok. Muhalefet partileri de seçimden önce açık açık ne yapacaklarsa yapacaklar. Böylece artık her şey açık ve şeffaf bir şekilde halkın gözü önünde cereyan edecek." ifadelerini kullandı.

''EN HAZIR PARTİ BİZİZ''

Işık, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bundan 15 sene önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmayı aklınızdan bile geçiremezdiniz. Bize dokunmayan yılan bin yaşasın. Bizim dış politikamızın temeli buydu. Bugün dokunmuyorsa yarın dokunmayacağının garantisi var mı? Sizin hemen yanı başınızda, sizin milli güvenliğinizi doğrudan tehdit eden, sizin senelerdir mücadele ettiğiniz terör örgütünün Suriye kolu bir hakimiyet oluşturmaya kalkacak, siz ona sessiz kalacaksınız. Eski Türkiye olsaydı buna müdahale edebilir miydik? Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı operasyonunu yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte Türkiye birinci şahlanış döneminde, bu bölgede Türkiye’ye rağmen oyun kurulamayacağını net olarak tüm dünyaya gösterdi. Ekonomisiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle, siyasal sistemiyle, artık Türkiye bu bölgenin en güçlü oyuncusudur. Şimdi ikinci sıçrama dönemiyle hedefimiz Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmektir. Artık, Türkiye bugün tartışmasız bölgesel güçtür ama Türkiye’ye yakışan Türkiye'nin küresel bir güç haline gelmesidir. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok ama çok önemli. Biz inanıyoruz ki 24 Haziran akşamı her zaman olduğu gibi yine gülen taraf, başarının kıvancını taşıyan taraf AK Parti olacak. AK Parti ile birlikte tüm milletimiz olacak."

AK Parti'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Işık, "Bugüne kadar karşısına bir aday çıkarmayı başaramadılar. Hala yeni bir isim bulmak için uğraşıyorlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bu millet siyaset mühendisliğine pirim vermez. Milletten onay almayan hiçbir adayın kazanma şansı yoktur. Bunun için en rahat parti biziz, en hazır parti biziz." dedi.