Türkiye bu ana muhalefeti hak etmiyor! Kılıçdaroğlu'nun skandal videosuna CHP'den şaka gibi açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoya tepkiler büyüyor. Tepkiler sonrası videoyu kaldırmayan CHP yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.
Söz konusu fotoğrafın videoda kullanılması büyük tepki çekti.
CHP'den skandal fotoğrafa açıklama
Tepkiler sonrası videoyu kaldırmayan CHP yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, T24'ten Eray Görgülü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır. "
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