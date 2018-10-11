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Türkiye-Bosna Hersek maçı muhtemel 11’leri

A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek ile hazırlık maçına çıkacak. Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. İşte A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek maçının muhtemel 11’leri…

11 Ekim 2018 Perşembe 10:46
Türkiye-Bosna Hersek maçı muhtemel 11’leri

A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek ile hazırlık maçına çıkacak. Türkiye ile Bosna-Hersek arasında 11 Ekim'de oynanacak özel maç saat 20.30'da başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. İşte A Milli Futbol Takımı Bosna Hersek maçının muhtemel 11’leri…

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Türkiye'nin maça çıkması beklenen muhtemel 11'i haberimizde. A Milli Takım'ın Bosna Hersek maçına şu 11'le çıkması bekleniyor. Kalede Serkan Kırıntılı, Savunma hattında Mehmet Zeki Çelik, Çağlar, Ertuğrul Ersoy ve Ömer Bayram'ın olması bekleniyor. Orta sahada Okay Yokuşlu, Oğuzhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynaması tahmin ediliyor. Sağ ve sol kanatta Cengiz Ünder, Serdar Gürler.  Forvette ise Cenk Tosun'un çıkması bekleniyor. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:46
  1. Rize
  2. Türkiye-Bosna Hersek maçı muhtemel 11’leri
  3. Hakan Çalhanoğlu
  4. Cengiz Ünder
  5. Serdar Gürler
  6. Cenk Tosun
  7. UEFA Uluslar Ligi
  8. Okay Yokuşlu

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