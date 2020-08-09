Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcularına güveniyor:

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörlerin Türkiye'nin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Antalya'da milli takım sporcularıyla kampta bulunan Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli boksörlere olan güveni vurguladı.

Türk boksunun son yıllarda büyük bir çıkışta olduğunu dile getiren Gözgeç, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Türk boksu açısından en verimli dönemlerinden birini geçirdi. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz. Bundan önceki yıllarda Ruslarla, ABD'lilerle eşleşince handikaplarımız oluyordu. Artık özgüvenimiz yerinde ve şimdi rakiplerimiz bizden çekinmeye başladı. Sporun sonucuyla ilgili hiçbir zaman garanti yoktur ama bizim hedefimiz Allah'tan bir engel olmazsa ciddi bir şekilde 8 erkek, 5 kadın sporcumuzla olimpiyatta çok iddialıyız. Dünyanın en genç takımıyız. Bütün spor dalları içerisinde Türkiye'de en genç milli takımlardan biriyiz. 2024 Paris'te ve 2028 olimpiyatlarında bile bu takımımız sağlıklı olduğu sürece Türkiye'yi temsil eder. 2021'de Tokyo'da boks Türkiye'nin yüzünü güldürecek."





- "Tokyo startını verdik"





Eyüp Gözgeç, Olimpik Boks Milli Takımı'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında uzun bir süre sonra Antalya'da kampa girerek Tokyo için çalışmalara başladığını aktardı.

Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana sporcuların bir araya bile gelemediğini söyleyen Gözgeç, "Londra'daki kıta elemelerinden ülkemize döndükten sonra bir araya gelemedik. 4-5 aydır birbirimizi görmüyorduk. Antalya'da milli takım adaptasyon kampıyla çalışmalarımıza tekrar start verdik. Bu başlangıçla hazırlıklarımızı olimpiyatlar için mart ayında yapılacak Avrupa elemeleri ve mayısta Paris'teki dünya elemelerine kadar devam edecek. Aslında Tokyo'da yapılacak olimpiyatların startını verdik." diye konuştu.

Sporcularla tekrar bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu da anlatan Gözgeç, "Bu pandemi dünyanın şu anda baş etmekte zorlandığı, çaresini bulamadığı bir şey. Bizi de İngiltere'de, Avrupa elemelerinde yakaladı bu virüs. Biz de ciddi sıkıntılar yaşadık. Arkadaşlarımızı burada çok moralli gördük. Kampta Kovid-19 testlerini yapıyoruz. Burada takım doktorumuz da var. Dolayısıyla sağlıklı olmamız konusunda çok titiz davranıyoruz. Öncelik sporcularımızın sağlığıdır. Sporcularımız bu süreçte bireysel çalıştılar ama kamptaki gibi disiplinli bir program uygulamları mümkün değildi. Arayı yapacakları çalışmalarla kapatacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.