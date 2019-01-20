Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Mali Genel Kurulu

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun mali genel kurulu Ankara'da yapıldı.

Angora Otel'de gerçekleştirilen mali kongrede federasyonun 01.05.2018-30.11.2018 tarihlerini kapsayan yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarının tahmini bütçeleri de onaylandı.

Federasyon başkanı Mutlu Türkmen, 2018 yılında önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz uluslararası başarılar, bizlerin geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Çok daha fazla çalışacak ve çok daha önemli başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan sporculara da çeşitli hediyeler verdi.