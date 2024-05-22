"Türkiye bitti! Döviz alın" çağrısı ölüme yol açtı! ENAG kurucusunu suçladılar

Son dönemde sosyal medya üzerinden ekonomiye yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlarda artış yaşanıyor.

Özellikle dolar ve borsa üzerinden belli takipçiye ulaştıktan sonra başlayan yönlendirmeler, kimi zaman olumsuz sonuçlara yol açıyor.

Sosyal medya üzerinden ekonomi manipülasyonu

Bu manipülasyonların sebep olduğu olumsuzluklara bir yenisi daha eklendi.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu olarak tanınan Prof.Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden seçim sonrası ekonomik gidişata yönelik paylaşımda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Döviz alın"

Veysel Ulusoy, 31 Mart seçimleri öncesi dövizin yükseleceğini savunmuş ve dolar kuru ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "Döviz alın" çağrısında bulunmuştu.

İddiasını devam ettiren Ulusoy, bir sonraki paylaşımında "Her durumda sonuç vahim." yorumu yapmıştı.

Parasını dövize yatırdı

19 Mart tarihine yapılan paylaşımlar sonrası bu manipülatif paylaşımlara inanan ve paralarını yatıran pek çok kişi oldu.

O isimlerden birisi de araştırmacı Melis Cihan Alput'un babası oldu.

Alput sosyal medya hesabı üzerinden Ulusoy'u etiketleyerek babasının tüm birikimini bu sözler üzerine dolara yatırdığını söyledi.

Babası hayatını kaybetti

Seçim sonrası süreçte ise Alput, Veysel Ulusoy'u dinleyerek yatırımını dövize yapan babasının üzüntüsünden beyin kanaması geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Söylediğiniz gibi olmadı ve kötü günler başladı"

Melis Cihan Alput, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Babam sizin çok sıkı takipçinizdi. Bundan 2 ay önce tüm altınlarını satıp dolar aldı. Üstüne kredi çekti biraz daha ekledi. Söylediğiniz gibi olmadı ve kötü günler başladı. Geçtiğimiz hafta beyin kanamasından kaybettik.

Engelledi

Paylaşımında isyan eden Alput, paylaşımının ardından Veysel Ulusoy tarafından sosyal medya üzerinden engellendi.

"Başın sağ olsun demesi yeterliydi"

Bu duruma yönelikte paylaşım yapan Algut, şu ifadeleri kullandı:

Babamı kaybettiğim için engellendim. Üstelik sorumlusu olan kişi tarafından. O sadece bu adamın tavsiyesine uyarak yatırım yapmıştı.

Başın sağ olsun demesi yeterliydi.