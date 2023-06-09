Türkiye bir tarihi petrol müjdesi daha yolda! O ilimizden sıcak bilgi az önce geldi

İndigo Grup, Nevşehir’de Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir ilçeleri sınırları içinde bir adet sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

Enerji Günlüğü sitesinde yer alan habere göre, Nevşehir İli, Avanos, Hacıbektaş, Gülşehir İlçeleri sınırları içinde İndigo Grup Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından arama ruhsatı bulunan 30.153 hektarlık alanın 15.710 m2’lik kısmında ‘Petrol Arama Faaliyeti’ gerçekleştirilmesi planlanıyor.

7,2 milyon lira değerindeki proje kapsamında, açılacak sondaj kuyusunda en fazla 1300 metre derinliğe kadar inilecek.

Yapılacak çalışmalar ile rezerv tespiti ve üretim uygunluğu araştırılacak olup, daha sonra bu alanda ya da alanlarda üretim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

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