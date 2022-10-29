Türkiye bir hayaline daha kavuştu! Erdoğan işaret fişeğini böyle yakmıştı

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 senesinde yaptığı bir konuşmada, "Bir teklifim var. Bunu her yerde yapıyorum malum. Buna hasretim. Bu milletin evladı olarak hasretim. Gelin şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi Made in Turkey olarak TOBB camiası içinden çıkartalım" diyerek yerli otomobil üretimi için işaret fişeğini ateşlemişti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da yerinden kalkarak, “Siz bunu istedikten sonra Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Siz yeter ki bizim yanımızda olun. Biz bunu yaparız” demişti.