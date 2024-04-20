'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

İngiltere’de doktorluk yapan bir kadın verdiği röportajda İngiltere’de maaşların çok düşük olduğunu bir doktorun aylık 1800-2000-2500 euro aldığını ve Londra için düşük olduğunu söyledi. Doktorun bu sözleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İngiltere'de greve giden binlerce doktor Londra’da gösteri düzenlemişti

İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giden binlerce pratisyen hekim, başkent Londra'da gösteri düzenlemiş bu yıl ikinci kez greve gitmişti.