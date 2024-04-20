  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkunç şüphe! Nebioğlu’nun son videosu sonrası cevap bekleyen sorular

'Döviz öldü' diyen Necmettin Batırel'den dolar için 50 lira açıklaması! İlk kez ama ilk kez bu kadar emin konuştu

CHP’li Grup Başkanvekilinin yüzüne cevabı yapıştırdı İBB’de Yalanda ‘Tam Yol İleri’

Herkes tedirgin! Sabaha karşı 50 İHA düşürüldü

Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Kart zampara Siyonist Adnan Oktar hapiste hala rahat durmuyor!

Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş uyardı: Kürecik üssündeki radarlar göremez tüm Türkiye bunu bilsin

Belediyeyi alan CHP’de işçi kıyımı! Akrabalara yer açılıyor Ekmeğinden edilen işçi kendini yakıyordu

Ekrem İstanbul’u borca boğuyor
Sosyal Medya 'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"
Sosyal Medya

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

Yeniakit Publisher
2024-04-20 19:03:00 - 2024-04-20 19:07:31

Türkiye’yi beğenmeyerek daha fazla para kazanmak amacıyla ülkesini terk edip yurt dışına giden bir doktorun söyledikleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

İngiltere’de doktorluk yapan bir kadın verdiği röportajda İngiltere’de maaşların çok düşük olduğunu bir doktorun aylık 1800-2000-2500 euro aldığını ve Londra için düşük olduğunu söyledi. Doktorun bu sözleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

İngiltere'de greve giden binlerce doktor Londra’da gösteri düzenlemişti

İngiltere'de maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giden binlerce pratisyen hekim, başkent Londra'da gösteri düzenlemiş bu yıl ikinci kez greve gitmişti.

Oruç tutma diyen doktorun tavsiyesine uyulur mu?
Oruç tutma diyen doktorun tavsiyesine uyulur mu?

Oruç
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oruç tutma diyen doktorun tavsiyesine uyulur mu?

Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!
Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Yerel

Malatya'da sahte doktor gözaltına alındı!

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık

Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Şifa Hastanesi açıklaması: Dehşete kapıldık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23