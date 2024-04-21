‘Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı’ diyenlerin hazin sonu
Sosyal medyada bir dönem gündem olan, Türkiye bir doktor, mühendis, hemşire kaybetti, İngiltere kazandı minvalinde yapılan şovların gerçek yüzü ortaya çıktı. Aynı sloganla İngiltere’ye doktor olarak giden bir kadın maaşlarının yetersizliğinden şikayet etti.
İngiltere’de ekonominin pahalılığından şikayetçi olan bir Türk doktor, hayat pahalılığından muzdarip olduğunu böyle açıkladı.
Doktorla konuşan muhabirin “Sizin maaşınız arttı mı?” sorusu sonra oluşan yüz ifadesi pişmanlığının göstergesi oldu. Maaşının artmadığını söyleyen Türk doktor, “doktor olduğunu maaşının 1800 avro” olduğunu söyledi. İngiltere’de kiraların ortalama 1100 avro olduğu düşünülünce beğenmediği Türkiye ekonomisinin İngiltere’ye göre ne kadar iyi olduğu ortaya çıkmış oldu.