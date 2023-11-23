Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun Azerbaycan’daki Ofisi açıldı

TÜBİTAK’ın Azerbaycan’daki ofisinin açılışı, ULAKBİM Başkanı Mehmet Mirat Satoğlu ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ANAS Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli’nin katılımıyla ANAS’ta düzenlenen toplantı ile birlikte gerçekleştirildi.

“ANAS'ın Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Enstitüsü, TÜBA, TÜBİTAK gibi kurumlarla işbirliği gelişiyor”

ANAS Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her alanda olduğu gibi bilim alanında da büyük bir hızla geliştiğini vurguladı. ANAS başkanı, Akademi'deki bilimsel elektronik bilgi ağının modern çağın küresel zorluklarına uygun olarak geçtiğimiz yıl yenilenmesi ve bunun ön sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. ANAS Başkanlığı'nda ve kurumun tüm bilimsel-araştırma kurumlarında iç yetenekler nedeniyle "Elektronik Akademi" bölümlerinin oluşturulduğuna dikkat çeken İsa Habibbeyli, bu alanda önündeki görevleri anlattı. ANAS'ın Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Enstitüsü, TÜBA, TÜBİTAK gibi saygın akademik kurumlarla bilimsel işbirliği ilişkilerinin sürekli genişlediğini ve geliştiğini kaydeden Akademi Başkanı, bilimsel kuruluşlarla mevcut ilişkilerin genişletilmesinin önemini vurguladı.

“TÜBİTAK’ın ANAS ofisi çok önemli”

Özellikle TÜBİTAK ile mevcut işbirliğinin geleceğine dikkat çekerek, Konsey bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile yeni ilişkilerin kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. ULAKBİM Başkanı Mehmet Mirat Satoğlu'nun ANAS'ın çeşitli bilim kurumlarındaki elektronik kaynaklar bölümlerinin faaliyet alanlarıyla tanışmasını takdir ettiğini belirten Akademisyen İsa Habibbeyli, gelecekte de karşılıklı bilimsel ilişkilerin genişletileceğine olan inancını dile getirerek, şunları kaydetti: “Beklenen sonuçların kısa sürede alınacağını ifade etmektedir. ANAS Başkanı bu anlamda TÜBİTAK'ın ANAS ofisinin oluşturulmasının verimliliğine vurgu yaparak, bunun büyük önemine dikkat çekti.

Önemli çalışmalara imza atıldı

Daha sonra ANAS Başkanlığı Elektronik Akademisi Bölümü Başkanı, Matematik Doktorası Sahibi Doç. Fariz İmranov çok sayıda bilimsel derginin elektronik veri tabanına dahil edildiğine, Akademi bilim adamlarının bilimsel ağlara ve elektronik platformlara kayıtlarının arttığına, bilimsel çalışmaların yayınlandığına ve bunun sonucunda da referans sayısının arttığına dikkat çekti. Fariz İmranov, elektronik biliminin bilimsel araştırma kurumlarındaki durumuna dikkat çekerek, bu alanda uzmanlaşmış çalışanların faaliyetleri hakkında bilgi verdi, uluslararası platformlardaki deneyimlerden yararlanarak gelecek görevlere dikkat çekti.

“TÜBİTAK'ın ANAS ofisinin kurulmasını önemli bir olay”

Daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Başkanı Mehmet Mirat Satoğlu da açılış töreninde bir konuşma yaparak, TÜBİTAK’ın çeşitli bilimsel alanlarda yayınlanan tercüme kitaplar, bilimsel dergilerin çalışması ve önlerinde belirlenen gereksinimlerin yanı sıra düzenlenen etkinlikler, yerli ve uluslararası projeler hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK'ın ANAS ofisinin kurulmasını önemli bir olay olarak değerlendiren Mehmet Mirat Satoğlu, temsil ettiği kurum ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi arasındaki ilişkilerin daha da genişletileceğine dikkat çekti. ANAS'ın yayınlarının, Türkiye indeksi ile özel bir bilimsel taban oluşturmayı hedefleyen TÜBİTAK'ın dijital bilimsel platformuna yakın zamanda entegre edileceğine olan güvenini dile getirdi.

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ANAS'ın Başkan Yardımcıları Akademisyen Rasim Aliguliyev, Akademisyen İrada Huseynova, Akademisyen Gövher Bahşaliyeva, ayrıca ANAS'ın Nahçıvan Dairesi Başkanı, Akademisyen İsmayıl Hacıyev, Cumhuriyet Sismolojik Hizmet Merkezi Müdürü, ANAS'ın Mühabir Üyesi Kurban Yetirmişli, Arkeoloji , Etnografya ve Antropoloji Enstitü Müdürü V.I.E., Tarih Felsefesi Doktoru Farhad Kuliyev de yaptıkları konuşmalarla TÜBİTAK’ın ANAS Ofisi’nin önemli katkılar sunacağını vurguladılar.