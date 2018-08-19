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Türkiye beşik gibi sallanıyor! İki ilde deprem

Osmaniye Düziçi merkezli ve Kahramanmaraş, Andırın merkezli 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:38
Türkiye beşik gibi sallanıyor! İki ilde deprem

Osmaniye, Düziçi merkezli 4.8 büyüklüğünde ve Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildİ.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

OSMANİYE'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesince yapılan açıklamada, Osmaniye, Düziçi merkezli 4.8 büyüklüğünde depremin yerin 5.8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Depremin saati ise 18.22 olarak açıklandı

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:38
  1. Kilis
  2. Malatya
  3. Gaziantep
  4. Adıyaman
  5. Adana
  6. Kahramanmaraş
  7. Osmaniye
  8. deprem

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