Türkiye beşik gibi! Bir deprem de Çanakkale’de
Dün Diyarbakır ve İstanbul’daki depremlerin ardından bugün sabah saatlerinde Mersin sallanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre bir deprem de Çanakkale’de oldu.
Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD’dan alınan bilgilere göre deprem, saat 10:12’de meydana geldi ve yerin 13,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin merkez üssü, Ayvacık’ın 13 kilometre açıklarında bulunuyor. İlk belirlemelere göre can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirilmedi.