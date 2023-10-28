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Aktüel Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi
Aktüel

Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 20:46:00 - 2023-10-28 21:43:17
Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık projesi, artık BM tarafından da destekleniyor ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanıyor. Yapılan hamle Türkiye'ye katkı sağladı!

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yılını tamamlarken uluslararası alanda bir çok sayıda projeye de imza atıldı.

O projelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık adımı!

Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi, aradan geçen zamanda binlerce ton atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlarken, BM tarafından desteklenen küresel bir politika haline geldi. 30 Mart artık dünyada "Sıfır Atık Günü" olarak kutlanmakla birlikte ödüller gelmeye devam ediyor.

Son gelen güzel haber detayı şöyle;  Projeyle, 6 yılda Türk ekonomisine 96 milyar liralık katkı sağlandı.

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SIFIR ATIK GÜZEL BİR PROJE VE ÇALIŞMADIR, FAKAT BİZLERİ ÜZEN TABLO, BU PROJE SAYESİNDE, YER YZÜNÜN EN ŞEREFLİ CANLISI OLAN İNSANOĞLUNU ÇÖPLÜKLERE MAHKUM ETTİK VE ÇÖPLÜKLERDEN RIZIK ARAYANLAR MİLYONLARI GEÇTİ, BUNUN İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMESİ, İNSANLARIMIZI ÇÖPLÜKLERDEN KURTARMAMIZ GEREKİR.
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