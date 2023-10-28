Türkiye başlattı, dünyaya duyurdu: Talimatı ile 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı! Türkiye hamlesi haberi

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yılını tamamlarken uluslararası alanda bir çok sayıda projeye de imza atıldı.

O projelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık adımı!

Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi, aradan geçen zamanda binlerce ton atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağlarken, BM tarafından desteklenen küresel bir politika haline geldi. 30 Mart artık dünyada "Sıfır Atık Günü" olarak kutlanmakla birlikte ödüller gelmeye devam ediyor.

Son gelen güzel haber detayı şöyle; Projeyle, 6 yılda Türk ekonomisine 96 milyar liralık katkı sağlandı.