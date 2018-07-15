Türkiye Basketbol Federasyonundan 15 Temmuz mesajı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra vatandaşlarımız tarihimizde asla unutulmayacak biçimde demokrasiye sahip çıkmıştır.

15 Temmuz akşamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir kahramanlık örneği gösteren vatandaşlarımız, demokrasimize kast eden bu hain girişimi canları pahasına önlemiştir.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzde; Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, hepsine Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise şifalar diliyorum.

Hidayet Türkoğlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı