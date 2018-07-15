Türkiye Basketbol Federasyonundan 15 Temmuz mesajı!
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ sebebiyle bir mesaj yayınladı.15 Temmuz 2018 Pazar 10:15
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
“15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimine maruz kaldıktan sonra vatandaşlarımız tarihimizde asla unutulmayacak biçimde demokrasiye sahip çıkmıştır.
15 Temmuz akşamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir kahramanlık örneği gösteren vatandaşlarımız, demokrasimize kast eden bu hain girişimi canları pahasına önlemiştir.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzde; Aziz Şehitlerimizi minnetle anıyor, hepsine Allah'tan rahmet, Gazilerimize ise şifalar diliyorum.
Hidayet Türkoğlu
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı
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