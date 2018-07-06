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Türkiye başkanlığı 1 yıllığına üstlendi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 yıllığına üstlendiğini duyurdu.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:38
Türkiye başkanlığı 1 yıllığına üstlendi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığını 1 Temmuz 2018 tarihinde bir yıllığına üstlenmiştir. 27 üyesi bulunan Danışma Komisyonu, UNRWA Genel Komiserine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere çalışmalarda bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, UNRWA’nın, Filistinli mültecilerin korunması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kurulduğu hatırlatılarak ajansın çalışmalarını şu şekilde belirtildi:

"Halihazırda 700 okulda 530 binden fazla öğrenciye eğitim sağlamakta, yılda 3.5 milyon kişiye sağlık hizmeti vermekte, 1.7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunmakta, ayrıca 60’a yakın mülteci kampında altyapı desteği vermektedir."

"BAŞINDAN BERİ ÖNEM VERİYORUZ"

Açıklamanın devamında, "Türkiye’nin, Filistin meselesine başından itibaren verdiği önem doğrultusunda 1949 yılında kuruluşundan bu yana üyesi olduğu UNRWA’ya azami katkı sağlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2017-1 Temmuz 2018 döneminde yürüttüğü Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı sırasında Ajansa katkılarını büyük oranda arttırmıştır" denildi.

Hedeflerinin, ajansa destek veren donör ülke sayısının ve donörlerin coğrafi çeşitliliğinin artırılması olduğu vurgulanarak, "Özellikle son dönemde mali sorunları artan UNRWA’nın hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi amacıyla Türkiye, Danışma Komisyonu Başkanlığı süresince Ajansın daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve yeterli kaynaklara kavuşmasını teminen çabalarını sürdürecektir. Bu bağlamda hedeflerimiz arasında Ajansa destek veren donör ülke sayısının ve donörlerin coğrafi çeşitliliğinin artırılması bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:38
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Türkiye
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