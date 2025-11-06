Türkiye Basın Federasyonu heyeti İletişim Başkanlığında
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Türkiye Basın Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Duran'ın makamında gerçekleşen kabulde, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.
Akit’i temsilen Ankara Akit TV Haber Müdürü Korhan Önder’inde bulunduğu Medya temsilcilerinin taleplerini dinleyen Duran, ziyaret için teşekkür ederek, sorunların çözümü için gayret içinde olacaklarını bildirdi.
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ise kabulden ötürü İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a teşekkür etti.