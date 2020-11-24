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Aktüel Türkiye Barolar Birliği, İzmir'deki 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yaptı
Aktüel

Türkiye Barolar Birliği, İzmir'deki 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yaptı

Birlik, depremin ardından kentteki avukatların kullanımı için 14 konteynerden oluşan bir merkez de kurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:35:09 -
Türkiye Barolar Birliği, İzmir'deki 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yaptı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İzmir'deki deprem sonrasında geçici iş göremez durumda olan 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yaptı, 14 konteynerden oluşan bir mobil merkezi de kullanıma sundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İzmir depreminin ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun kentte incelemelerde bulunduğu, avukatların ihtiyaçlarına yönelik bilgiler aldığı hatırlatıldı.

Deprem sonrasında bürosu hasar gördüğü için geçici iş göremez durumda bulunan 586 avukata 2 milyon 930 bin lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, avukatların kullanımı için de 14 konteynerden oluşan TBB Mobil Ofis ve Hizmet Merkezi'nin oluşturulduğu ifade edildi.


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