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Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:58:00 -
Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan açıklamada, yaşanan yangın felaketi nedeniyle TBB Yönetim Kurulu'nun bugün acil bir toplantı yaptığı bildirildi. Açıklamada, toplantının içeriğine ve alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yangınlarda hayatını kaybeden tüm canlılar için de derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele eden herkese şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Yapılan toplantıda can kayıpları, ormanların tahribatı ve maddi zararlar değerlendirilerek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, sektörün meydana gelen zararın ve sorunların hafifletilmesine katkıda bulunması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve afetin yaşandığı bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür."

Yapılan görüşmelerde yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda TBB üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi. Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin de taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildiği duyuruldu.

Ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon adet fidan bağışı

TBB ayrıca, yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına 1 milyon fidan ile destek verileceğini açıkladı. Birlikten yapılan konuya ilişkin duyuruda, "Ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere TBB üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL'den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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