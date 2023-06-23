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Yerel Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesi açıklaması
Yerel

Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesi açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:31:00 -
Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."

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