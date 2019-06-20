Türkiye bal üretiminin yüzde 40’ını Adana karşılıyor

Anadolu’nun dört bir yanından gelen balları, ülkede kurulan ilk bal analiz laboratuvarında inceledikten sonra tüketiciye ulaştıran Binboğa Bal Kooperatifi, Türkiye’nin bal üretiminin yüzde 40’ını karşılıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde 1973 yılında kurulan Binboğa Bal Kooperatifi, tüketiciye tamamiyle doğal balın ulaştırılması için üretim yapıyor. Bin 539 üyesi bulunan kooperatif, Türkiye bal üretiminin yüzde 40’ını karşılıyor.

1984 yılında Türkiye’nin ilk ’bal analiz laboratuvarı’nı da kuran kooperatifte, Anadolu’nun dört bir yanından gelen ballardan alınan numuneler, laboratuvarda inceleniyor. Tüketilmeye uygun görülen ballar, bal dolum tesisinde ambalajlanarak tüketiciye ulaştırılıyor.

Türkiye’nin bal piyasası Kozan’da belirleniyor

Kooperatif hakkında bilgi varan Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız, Türkiye’nin bal piyasasını kendilerinin belirlediklerini, kooperatifin adeta bir bal borsası olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de ilk kez kooperatifimizde kurulan bal analiz laboratuvarında, balın içerisinde herhangi bir ilaç, katkı maddesi olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca balın hangi yöreye ait olduğu, hangi çiçekten elde edildiği de tespit ediliyor. Böylelikle tüketiciye tamamen doğal balı ulaştırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz sahte balı ortadan kaldırmak"

Sadece Adana’da değil, Kayseri, Sivas, Muğla, Elazığ gibi illerde gezici arıcıların ürettiği balları kooperatif çatısı altında toplayarak, en sağlıklı balı tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Zararsız, "Binboğa Bal olarak Türkiye’nin en büyük bal tedarikçisiyiz. Kooperatifte üretilen ballarda hile olmaz. Bunun için tüketiciler burada üretilen hakiki balı gönül rahatlığıyla yiyebilir. Hedefimiz ülkemizde sahte balı ortadan kaldırmak" şeklinde konuştu.