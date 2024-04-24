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Aktüel Türkiye baharı yaşarken orada donuyorlar!
Aktüel

Türkiye baharı yaşarken orada donuyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:03:00 - 2024-04-24 23:03:34

Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, nisanda da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselirken Doğu Anadolu'da ise kıştan kalma günler yaşanıyor.

Van'daki, yüksek rakımda yer alan ve aylarca kar altına olan mahalle ve mezralarda, kışın en sert geçtiği dönemlerde sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.

Ağır kış koşulları nedeniyle her yıl ilçe merkezine göç eden vatandaşların büyük bölümü, yeniden evlerine dönmek için metrelerce karın erimesini bekliyor.İçinde bulunduğumuz günlerde de bölgede kıştan kalma günler yaşanıyor.

Kışın yaşadıkları mahalle ve mezraları terk etmeyen bazı vatandaşlar da bir yandan hayvanlarının bakımını yaparken diğer yandan da karla mücadelelerini sürdürüyor.
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