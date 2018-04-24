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Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını konuşuyor

Türkiye, olaylı derbi sonrası bugün açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Mustafa Pektemek" gafını konuşuyor..

24 Nisan 2018 Salı 17:54
Türkiye, Aziz Yıldırım'ın bu gafını konuşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu derbi ile ilgili kararını yarın açıklayacakken, iki takımdan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Sarı-lacivertli yöneticiler, görüntüler eşliğinde derbideki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın olayların içinde yer alan isimlerin Trabzonlu olduğunu vurgulaması ise büyük yankı uyandırdı. Yıldırım "Görüntüleri gördük. Tolga Zengin, Trabzonlu. Şenol Güneş, Trabzonlu. Mustafa Pektemek, Trabzonlu. 1995-96 ve 2010-11 sezonlarındaki şampiyonluğu alamamalarının acısını, her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışmaktalar" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından Mustafa Pektemek'in aslen Trabzonlu değil Sakarya Akyazılı olduğu ortaya çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 17:54
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  2. Sakarya
  3. Fenerbahçe Haberleri
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