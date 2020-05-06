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Siyaset

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı gerçekleştirecek

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları üçlü toplantı ile bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:07:22 -
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Komisyonları Toplantısı gerçekleştirecek

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları üçlü toplantı ile bir araya gelecek.


Gürcistan Parlamentosu Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı İrakli Beraya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, önümüzdeki hafta yapılması planlanan Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Parlamento Dışişleri Komisyon Başkanlarının üçlü toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.


Beraya görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ın Gürcistan’ın dost komşuları, stratejik ortakları olduğunu ve Gürcistan’ın her iki ülke ile iş birliğine önem verdiğini dile getirdiği aktarıldı.

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